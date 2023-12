Prefeitura do Rio de Janeiro inaugura unidade para acolhimento a pessoas em situação de rua neste sábado(23). Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prefeitura do Rio de Janeiro inaugura unidade para acolhimento a pessoas em situação de rua neste sábado(23). Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/12/2023 14:50

Rio - Com a chegada do verão, a Prefeitura do Rio têm um plano com recomendações para altas temperaturas na cidade com o objetivo de orientar cariocas como agir de acordo com o calor. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o Centro de Operações Rio (COR) deverá ter novos 'marcos', onde serão sinalizados entre 45°C e 50°C de sensação térmica. Os sinais irão orientar a suspensão, por exemplo, de atividades ao ar livre na cidade.

Para o marco dos 45°C, a recomendação é de que pessoas evitem a exposição direta ao sol, evitarem a prática de exercícios físico e suspendam atividades ao sol. Já com a sensação térmica de 50°C, a orientação é de que cariocas suspendam atividades físicas inclusive na sombra e que procurem locais de sombra, além de manter uma boa hidratação.

"A gente tem visto principalmente idosos e crianças, bebês, se desidratando muito rápido. Isso é uma situação grave. Uma pessoa de 60 anos precisa no calor ingerir pelo menos 2,6 litros de água e muitas vezes as pessoas se esquecem. A sensação de sede não é presente para todas as pessoas, então são essas recomendações", explicou o Soranz.

Também existem a recomendações para evitar aglomerações e cuidados com a proliferação de insetos, que podem propagar doenças. "Verão é igual a aumento de insetos. Mosquito da dengue, larvas, qualquer outro inseto cresce em uma velocidade muito maior em tempos quentes e predadores naturais diminuem sua atividade nesse período. É muito importante que a gente esteja atento, porque a gente pode ter um problema seríssimo no próximo verão como arboviroses", completou.