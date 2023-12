Rio tem tendência de aumento na transmissão dos casos de dengue, com circulação acima do limite esperado - Divulgação

Publicado 29/12/2023 09:46

Rio - O boletim Panorama Dengue , divulgado nesta quinta-feira (28) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), aponta que o Rio de Janeiro tem tendência de aumento na transmissão dos casos de dengue, com circulação acima do limite esperado. Até a última terça-feira (26), o estado havia registrado 47.471 notificações da doença, com 2.790 internações e 28 óbitos.

Elaborado por técnicos do Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde, o boletim ainda mostra que os municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Nova Iguaçu e Rio das Ostras são os que apresentam maior atraso das notificações e tendência de crescimento rápido de casos.

Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde, comentou sobre o resultado do monitoramento. "Das nove regiões do estado, sete apresentam municípios com número de casos muito acima do limite esperado para esta época do ano. Diante desse cenário, a secretaria tem reforçado as ações de treinamento no manejo da dengue para médicos e enfermeiros. É importante também que cada um faça a sua parte, para diminuir focos de proliferação do mosquito transmissor", alertou Claudia.



O Aedes aegypti é doméstico e, com hábitos diurnos, o mosquito se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Por isso, a SES alerta para a importância do uso de telas em janelas e portas, mosquiteiros, roupas compridas, além do uso de repelente.

Veja como prevenir a proliferação

- Não deixe água parada

- Deixe sempre bem tampados e lave com bucha e sabão as paredes internas de caixas d'água, poços, cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros

- Não deixe acumular água em pratos de vasos de plantas

- Plantas que possam acumular água devem ser tratadas com água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, regando duas vezes por semana

- Não junte vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, copo descartável etc)

- Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana

- Limpe frequentemente as calhas e a laje das casas

- Mantenha a água da piscina sempre tratada com cloro

- Permita sempre o acesso do agente de controle de zoonoses em sua residência ou estabelecimento comercial