Apreensão realizada pela PM em Copacabana - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 01/01/2024 08:08 | Atualizado 01/01/2024 11:08

Rio - A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta segunda-feira (1), sete suspeitos em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Doze adolescentes também foram apreendidos durante a ação realizada durante o Réveillon. A corporação atuou com cerca de 3 mil agentes na virada do ano.

De acordo com a PM, um dos suspeitos foi detido acusado de roubo. O rapaz foi reconhecido por três vítimas e encaminhado à 12ª DP (Copacabana). Ainda segundo a PM, um foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por homicídio tentado, foi preso através do sistema de reconhecimento facial. Câmeras que permitem a identificação de veículos roubados e foragidos foram instaladas nos acesso à Avenida Atlântica.



Durante as ações na orla, os policiais apreenderam quatro celulares, pequena quantia em dólares e reais além de pertencentes que foram recuperados.

Segundo a Polícia Militar, mais de 100 objetos perfurocortantes foram apreendidos nos pontos de revistas em Copacabana. Entre as apreensões, estão facas, estiletes e tesouras.

A estrutura de segurança contou com 61 torres de monitoramento posicionadas próximo ao espelho d'água, 800 grades, 150 detectores de metal e 15 lanternas do tipo holofote. O objetivo era evitar a entrada de facas e armas de fogo na festa. Apenas em Copacabana, foram 30 pontos de bloqueio, 15 linhas de revista e 15 pontos de interdição. O efetivo de agentes foi 18% maior em comparação ao ano passado.

A Praia de Copacabana foi palco de uma celebração grandiosa, unindo emoção, tecnologia e música para saudar a chegada de 2024. Mais de dois milhões de cariocas e turistas compareceram ao mais famoso Réveillon do Brasil, contemplando uma inesquecível queima de fogos, que durou 12 minutos. O espetáculo foi embalado por uma orquestra sinfônica que, ao vivo, tocou em sintonia com luzes e show de drones em 3D.