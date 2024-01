Elysa foi o primeiro bebê de 2024 da rede pública do Rio - Divulgação / Secretaria Municipal de Saúde

Elysa foi o primeiro bebê de 2024 da rede pública do RioDivulgação / Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 01/01/2024 09:35

Rio- Elysa é o nome do primeiro bebê que veio ao mundo na rede pública de saúde do Rio em 2024. A pequena chegou pontualmente à 0h desta segunda-feira (1), no Hospital Municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Elysa nasceu de parto cesárea, com 2.550kg e 47cm. A mamãe Mayara e o papai Gilmar ficaram muito emocionados, e agradeceram o acolhimento e apoio da equipe do hospital na chegada da primeira filha do casal.

Dois minutos depois, nasceu Pietro no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste da cidade. O pequeno nasceu de parto natural à 0h02. Com 45 cm e 2.615kg, Pietro nasceu de uma gravidez planejada e é o quarto filho do casal Dielen e Rômulo.