Megaoperação de limpeza contou ainda com 215 veículo - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 01/01/2024 11:03 | Atualizado 01/01/2024 11:27

Rio - O Réveillon em todos os pontos oficiais de festas no Rio gerou 969 toneladas de resíduos. Só em Copacabana, palco principal da festa na cidade, foram 484 toneladas, metade do total coletado no Rio. A Comlurb atuou com 4,8 mil garis distribuídos em todos os pontos.

Segundo o presidente da companhia, Flávio Lopes, esse é o maior efetivo na história do Réveillon no Rio. "São quase 5 mil gris trabalhando durante todo o Réveillon em todos os palcos da cidade. Dessa quantidade, 40% estão em Copacabana. Então, temos cerca de 2 mil trabalhando em Copacabana. Nesse ano, com os equipamentos e efetivo a gente já tá conseguindo terminar a lavagem da rua e já finalizamos boa parte da areia", ressaltou em entrevista ao DIA.

Mia de 200 veículos, entre caminhões compactadores, basculantes e pipas, e 87 equipamentos diversos, incluindo 26 pás mecânicas, 12 mini pás, 12 varredeiras de médio porte, 14 mini varredeiras e 23 tratores de praia contribuíram para a limpeza. Segundo a companhia, a atuação dos novos equipamento deu mais dinamismo ao serviço. Com isso, os profissionais entregaram as praias limpas e as pistas liberadas ao trânsito antes das 10h.

"A Riotur fez uma expectativa de quase 2 milhões de pessoas. Então, a gente quis estar bem preparado para não ter nenhum problema. A cidade tá bem cheia e tem bastante turista, queríamos devolver a praia e a orla o mais rápido possível, por isso botamos mais gente trabalhando esse ano", explicou o presidente da companhia.

Nos outros pontos do Réveillon, a Comlurb removeu 72,16 toneladas de resíduos no Flamengo/Botafogo/Urca; 11 toneladas na Praça Mauá; 3 toneladas na Praia de Sepetiba; 4,5 toneladas em Pedra de Guaratiba; 4,29 toneladas na Igreja da Penha; 5,48 toneladas no Parque Madureira; 4,5 toneladas em Bangu; 42,79 toneladas na Praia da Bica, na Ilha do Governador; 30 toneladas em Paquetá; 22,25 toneladas no Piscinão de Ramos; além de outros trechos da orla, como Ipanema, Leblon, São Conrado e Arpoador, com 89,75 toneladas, e Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, com 195,28 toneladas.