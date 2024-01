Confira fotos da festa de Réveillon em Copacabana

Rio - Milhares de cariocas e turistas acompanharam a queima de fogos na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. A festa da virada de ano contou com diversos shows e com dez estruturas para os fogos de artifício, que durou 12 minutos. O espetáculo aconteceu ao som da Nova Orquestra, grupo de musicistas que tocam sucessos nacionais e internacionais.

