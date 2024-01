PMs fazem revistas em pertences da população que tenta acessar Praia de Copacabana para a festa de Ano Novo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 31/12/2023 18:10

Rio - As filas para revistas nos 30 pontos de bloqueios montados pela Polícia Militar nos acessos à Praia de Copacabana começaram a crescer, no fim da tarde deste domingo (31), pouco mais de seis horas antes da festa da virada. Durante a checagem, agentes usam detectores de metais para encontrar objetos cortantes.

Ao todo, segundo a Polícia Militar, são empregados 150 detectores de metais manuais. Os equipamentos são usados pelo efetivo policial que, nesta edição do réveillon recebeu um reforço de 11% em relação a passagem de ano de 2022 para 2023.

São 2.946 PMs reforçando o efetivo do 19º BPM (Copacabana), além de unidades do Comando de Operações Especiais (COE) e também do Comando de Policiamento Especializado (CPE). As barreiras começaram a funcionar às 14h.

Na faixa de areia, foram colocadas 8 cabines e montadas 61 plataformas de observação. As estruturas ficarão também próximas ao espelho d'água e operarão com o suporte de 15 canhões de luz.

A ação de fiscalização nos acessos à praia também conta com o suporte de câmeras de segurança com reconhecimento facial. O equipamento identifica indivíduos com anotações criminais, passagens e mandados de prisão em aberto.