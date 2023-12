Vídeo mostra suspeitos rendidos dentro de casa em Parada de Lucas, horas após a morte de PM na região - Reprodução

Publicado 31/12/2023 15:13 | Atualizado 31/12/2023 15:39

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram, neste domingo (31), uma perícia em um imóvel em Parada de Lucas, no Complexo de Israel, Zona Norte do Rio. No local, três suspeitos foram mortos durante ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope).



O trabalho das equipes de investigação acontece após frames de um vídeo feito por câmeras de segurança de uma casa levantarem dúvidas sobre a versão dada pelos policiais. As imagens circulam pelas redes sociais.



Em primeiro momento, os agente registraram as mortes como auto de resistência, mas os registros do vídeo sugerem que dois dos três suspeitos já estavam rendidos pelos PMs. Mesmo assim, os dois foram levados já mortos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



Os dois homens que aparecem nas imagens e que chegaram mortos na unidade foram identificados como Gladson William Gonçalves de Oliveira, o Litrão, e Anderson Kauan Gadelha de Moraes, o Parazinho. Além dos dois, também morreu Allan Donovan Aniceto da Silva, o Negueba, mas esse último não aparece nas imagens.



De acordo com a Delegacia de Homicídios, a investigação está em andamento e é acompanhada pela Corregedoria da Polícia Militar.



O Comando do Bope informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias o ocorrido e ouvir os militares envolvidos na ação. Paralelamente, a ação envolvendo os PMs também é alvo de um Inquérito Policial Militar (IPM).



A operação que resultou nas mortes dos suspeitos aconteceu no início da manhã de quarta-feira (27), na favela de Vigário Geral, que integra o Complexo de Israel. Durante o confronto, que começou ainda durante a madrugada, o policial Leonardo Maciel, do 3º BPM (Méier) e que prestava apoio à ação, foi atingido na cabeça enquanto estava dentro de um blindado da corporação.



O disparo que o atingiu teria passado por uma seteira (abertura usada pelos militares para disparar). Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Outros dois policiais também ficaram feridos.