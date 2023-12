Grupos chegaram cedo à Praia de Copacabana para esperar a festa de Ano Novo mais famoso do país - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 31/12/2023 13:46 | Atualizado 31/12/2023 13:49

Rio - Cariocas e turistas de todo o país e do mundo lotam a Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, desde a manhã deste domingo (31), na expectativa para a chegada de 2024. O céu encoberto e o tempo chuvoso não espantou quem quis aproveitar o último banho de mar e atividades ao ar livre de 2023 ou aqueles que chegaram cedo e esperam com ansiedade pelos shows que vão acontecer nos dois palcos montados para a festa de Réveillon e a tradicional queima de fogos, que terá 12 minutos.

A expectativa é de que 2,1 milhões de pessoas assistam aos shows de Ludmilla, Glória Groove, Nattan, Luísa Sonza e da Imperatriz Leopoldinense no palco em frente ao Hotel Copacabana Palace, e de Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e da Unidos do Viradouro, no Palco Samba, na altura da Rua República do Peru. Já a queima de fogos será sincronizada com a Nova Orquestra, movimentos sequenciais e efeitos traçantes lançados de sete pontos das balsas, além de bombas de médio calibre partindo de cinco pontos.

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Tatielle Dias, de 38 anos, contou que costuma passar a virada do ano em Cabo Frio, na Região dos Lagos, mas mudou os planos e decidiu conhecer o maior Réveillon do Brasil. Com sua barraca, comidas e bebidas, ela chegou sozinha à Praia de Copacabana no início da manhã deste domingo, mas contou que logo se enturmou com um grupo que também está acampado e terá amigos novos para brindar a chegada de 2024.

"A gente chegou hoje cedo e vamos ficar aqui até amanhã à noite. A gente montou a barraca bem próxima do palco e estamos na expectativa de ver os shows. Eu vim sozinha, mas já encontrei uma turma, já fiz amizades. É a primeira vez que eu passo Réveillon em Copacabana, passo toda vez em Cabo Frio, mas esse ano eu quis mudar. É muito comentado esse Réveillon e falei: "vamos lá ver como é", brincou a mineira, que desejou paz, saúde e resilência para o ano que vai começar.

"Estou bem animada, estamos todos empolgados aqui. Nada desanima a gente, vamos brindar o Ano Novo com chuva ou sem chuva. A minha barraca é para acampar, então já tem uma área de proteção e se chover, estou preparada. Eu vim com tudo mesmo, coberta, comida, bebida e já tem até espumante gelando. Nada estraga o nosso Ano Novo, vamos brindar e já que vou estar na praia, vou pular as sete ondinhas. Para 2024 eu desejo muita paz, saúde e mais amor para o mundo, o mundo está precisando, e mais resiliência. O resto, a gente corre atrás".

O casal de Valença, no Sul Fluminense, Simone Nataniel e Luiz Joaquim, também chegou cedo a Copacabana e está esperando pelos shows acampado na areia, com os dois filhos, o genro e os amigos. Empolgada, a família contou que vai aproveitar todos os minutos da festa e ficar na praia até a tarde do dia 1º de janeiro. Para atrair prosperidade, eles apostaram em usar roupas amarelas ao longo do dia e na virada de ano.

"Estamos aqui acampados esperando a festa, os shows vão ser maravilhosos. Chegamos umas 9h e estamos curtindo muito, reunidos com a família, os amigos. Trouxemos muitas comidas, bebidas, lanches e nada nos desanima, nada nos impede, só Deus, chuva ou sol, estamos curtindo. Eu espero muita paz, muita saúde e prosperidade para todo mundo, que venham muitas coisas boas para a gente. Vamos pular as sete ondinhas e pede muita força, muita paz, e gostamos passar a virada de amarelo, estamos todos de amarelo", declarou Simone.

Vindos de Conselheiro Lafayete, em Minas Gerais, Marines da Silva e Edson Marcelo também chegaram cedo à praia e aguardavam a festa na areia preparados com cadeiras, cooler e uma barraca de acampamento. Já Hariete Nascimento, de 56 anos, e a família decidiram aproveitar as últimas horas do ano em um passeio por Copacabana. Junto com o marido, o filho e a filha, ela veio de Belém do Pará para celebrar a chegada de 2024 com parentes que moram na cidade.

"Viemos passar o Ano Novo em família e o passeio está maravilhoso. Estou esperando um ano de 2024 de muita bençãos e vitórias, não só para mim, mas para todo mundo. Estamos esperando um ano de colheita, porque o ano de plantação foi 2023. É uma perspectiva de vida, esperança, otimismo, graça, de felicidade. Temos só a agradecer, muita gratidão nesse ano e que nós possamos colher o que plantamos em 2023. Eu creio que 2024 vai ser muito melhor que 2023, com muita saúde para todos nós", disse Hariete.

Esquema especial para o Réveillon

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal (GM-Rio) elaboraram um esquema especial para a celebração na Praia de Copacabana, que teve início às 7h deste domingo e se estende até o dia 1º de janeiro, utilzando 134 viaturas, entre carros e motos e 21 reboques. Nas ações de ordenamento urbano, serão 95 postos da GM na orla e em vias de acesso do bairro, com atenção especial a pontos de bloqueio e suporte no entorno dos quatro postos médicos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Já a Seop vai contar com oito bases por Copacabana, sendo uma fixa, e as demais com carros ou motos de apoio, além do patrulhamento ostensivo do Forte de Copacabana até o Leme. A equipe da pasta vai fiscalizar os ambulantes e a venda de bebidas em garrafa de vidro, rebocar carros estacionados de forma irregular, remover veículos piratas, inspecionar os táxis, realizar o atendimento às pessoas em situação de rua, e segurança dos passageiros nas viagens de BRT com destino às praias.

"Para esse ano, a gente tem um reforço no efetivo, comparada ao ano passado, em 20%. Então, na Guarda Municipal e na Secretaria de Ordem Pública, são 1.240 agentes atuando, com foco na ordem pública, auxiliar na fiscalização de proibição de estacionamento, proibição de garrafas de vidro por parte dos barraqueiros de areia, facas nas entradas, principalmente aqui na Avenida Atlântica, e auxiliar as polícias de forma preventiva na segurança, fazendo ocupação prévia do terreno, patrulhamento e abordagens preventivas, para que a gente possa ter uma festa em ordem e segurança", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Breno Carnevale, que orientou à população a usar transporte público e chegar cedo.

"A recomendação que a gente faz é usar o transporte público, especialmente por conta das interdições de trânsito para os carros. Então, usar transporte público, metrô, os ônibus até às 22h entram em Copacabana, e chegar cedo, a gente tem show começando pouco depois das 18h. A gente tem os bloqueios feitos pela Polícia Militar, que foi uma experiência muito produtiva no ano passado e serão repetidos com nosso apoio, também. Isso, naturalmente, gera uma fila para entrar, então a gente pede que as pessoas cheguem cedo, usem transporte público e venham com espírito de paz e harmonia".