Após rompimento, equipes da Águas do Rio trabalharam para reparar a adutora na Pavuna Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 31/12/2023 12:05 | Atualizado 31/12/2023 12:11

Rio - Após o rompimento de uma adutora na Pavuna, Zona Norte do Rio, o abastecimento de água na região voltou a ser normalizado na manhã deste domingo (31). Segundo a Águas do Rio, o fornecimento "ocorrerá de forma gradativa". O vazamento aconteceu, neste sábado (30), na Rua Sargento Fernandes Fontes, altura da Rua Professor Lindolfo Gomes.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a força da água, que formou um chafariz, alagou ruas e invadiu lojas da tradicional Feirinha da Pavuna. Em entrevista ao DIA neste sábado, Fábio Luiz dos Santos, de 47 anos, dono de uma loja de roupas, disse que grande parte dos seus produtos foram perdidos, o que arruinou a expectativa de vendas para o Ano Novo.

A comerciante Ana Paula Lemos atualizou sobre a situação deste domingo e relembrou o sufoco com o rompimento da adutora. "Ligaram a água para trabalharmos e hoje está normal. Mas perdemos as mercadorias. Estamos todos desolados com o que aconteceu. Investimos muito dinheiro para o final do ano. Vivi uma cena desesperadora", disse a mulher

Fábio Luiz e o amigo Murilo Jarbas também afirmaram que o abastecimento está normalizado. "No momento, está normal. As pessoas próximas também falaram que normalizou", relatou Jarbas. "Aparentemente normal, devido as comemorações de final de ano. Porém, na terça-feira (2), vamos avaliar com precisão", contou Fábio.

Nas redes sociais, uma moradora da Pavuna relatou que continua sem água. "Agora teve um vazamento na Pavuna, será a nova desculpa para enganar os trouxas. Dia 31 de dezembro e não tenho uma gota de água para fazer a ceia para minha família", escreveu a mulher.

Em nota, a Águas do Rio informou que finalizou o reparo do vazamento da tubulação de grande porte na Rua Sargento Fernando Fontes, na tarde deste sábado. Para consertar a adutora, a concessionária precisou interromper o abastecimento de água. No entanto, o trabalho foi rápido e, por isso, o fornecimento foi rapidamente religado.

Cinco rompimentos de adutoras em 2023



O rompimento deste sábado é o quinto registrado este ano, sendo os três últimos casos entre os meses de novembro e dezembro. No dia 30 de novembro, uma tubulação de água da Rio+Saneamento se rompeu na Rua Carobinha , em Campo Grande, na Zona Oeste. Na ocasião, imagens gravadas por moradores mostraram a força da água destruindo o asfalto e alagando a via. Ao todo, 12 residências e oito lojas foram atingidas.

Cinco dias antes, uma adutora da Águas do Rio se rompeu e a água invadiu, destruindo casas no bairro Prados Verdes , em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. À época, equipes doestiveram no local e constaram que moradores chegaram a perder a maior parte dos seus utensílios domésticos, alimentos, roupas e até documentos. Eles também relataram que o problema de vazamento e rompimento é recorrente na região.

No dia 30 de maio, também em Nova Iguaçu, houve um rompimento de uma adutora da Águas do Rio em um terreno próximo à Rua Santa Maria, no bairro Km 32, e água atingiu cerca de 50 famílias. Em 2022, outro caso já havia ocorrido na mesma região, dessa vez em uma tubulação da Companhia de Águas e Esgotos (Cedae), que integrava o Sistema Guandu.