Palco da maior virada do mundo, Copacabana amanheceu movimentada - Marcos Porto / Agência O Dia

Palco da maior virada do mundo, Copacabana amanheceu movimentada Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 31/12/2023 10:59 | Atualizado 31/12/2023 13:57

Rio - Para lavar a alma, os cariocas devem virar o ano debaixo de chuviscos em toda a cidade, que não vão atrapalhar a festa de Réveillon. O último domingo de 2023 já amanheceu chuvoso e deve permanecer assim, influenciado pela entrada de umidade do oceano para o continente.



Segundo o Sistema Alerta Rio, ao longo do dia, o céu vai variar de nublado a encoberto e ainda há previsão de chuva fraca a qualquer momento. Já as temperaturas ficam amenas, com máxima não passando de 27°C.



Apesar do tempo ruim, desde as primeiras horas do dia, a praia de Copacabana já está movimentada. Veja imagens.

fotogaleria



No início da tarde deste domingo (31), o município voltou ao estágio 1 de operação, devido à ausência de previsão de chuva moderada nas próximas horas. O Rio havia entrado em estágio 2 nesse sábado, quando uma forte chuva atingiu a cidade.

Para o momento da virada, a previsão é de bastante nebulosidade, mas as chances são de chuva fraca isolada.



Primeiros dias do ano serão chuvosos



Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, o transporte de umidade do oceano para o continente, somado a ventos em médios níveis da atmosfera, vai deixar o tempo instável na cidade entre segunda (1) e terça-feira (2).



Nesses dias há previsão de chuva fraca a moderada, podendo passar de 10 mm/e 50mm/24h em pelo menos um ponto da cidade. A máxima prevista para segunda-feira (1) é de 26°C e a mínima de 18°C. Já na terça (2), os termômetros podem variar entre 27°C e 18°C.



O tempo deve permanecer instável ainda na quarta (3) e quinta-feira (4), influenciado pela formação de um sistema de baixa pressão no oceano, próximo da costa do estado. A previsão é de nebulosidade e chuva fraca a moderada de forma mais contínua. A quantidade poderá passar de 10 mm/e 100mm/24h em pelo menos um ponto da cidade.



Na quarta-feira (3) os termômetros podem bater 30°C. A mínima será de 20°C. Já na quinta (4), as temperaturas devem variar entre 26°C e 18°C.