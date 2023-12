Para não pagar passagem, homem se pendura em guarda-corpo e arranca barra de ferro da estação do BRT - Divulgação / Seop

Publicado 31/12/2023 13:23 | Atualizado 31/12/2023 13:26

Rio - Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), prenderam, na noite deste sábado (30), um homem que arrancou uma barra do guarda-corpo do Terminal Recreio, na Zona Oeste. Segundo a Prefeitura do Rio, o suspeito, para não pagar a passagem, se pendurou na estrutura e acabou quebrando o ferro.

De acordo com a Seop, com o objetivo de burlar o sistema do BRT, o passageiro segurou em uma das barras para não cair na pista do ônibus e arrancou o ferro da estrutura. Logo depois, ele entrou indevidamente pelo acesso exclusivo dos passageiros do ônibus.

Com os vídeos das câmeras de segurança, o Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio acionou a equipe do BRT Seguro, que estava no Terminal Alvorada, também na Zona Oeste. Os agentes, então, foram até o Terminal Recreio e identificaram o suspeito dentro de um articulado.

Obtidas pelo DIA, as imagens mostram o passageiro chegando na estação e olhando ao redor para verificar se ninguém iria vê-lo pulando para não pagar a passagem. Quando o homem se pendurou no guarda-corpo para invadir a calha do BRT e pular para dentro da estação, um das barras de ferro se soltou.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 42ª DP (Recreio) e pode responder por dano ao patrimônio público.