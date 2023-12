Prefeito Eduardo Paes e Moacyr Luz participaram de uma roda de samba no Centro do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 31/12/2023 09:14

Rio - "O Bêbado e a Equilibrista", de Aldir Blanc, foi a primeira música que o prefeito Eduardo Paes cantou, quando subiu ao palco da roda de samba do Amarelinho da Cinelândia, no Centro, na tarde deste sábado (30). Horas antes, Paes visitou as estruturas que vão receber os shows da virada em Copacabana, na Zona Sul, com o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar.

Com uma cerveja e um tamborim na mão, o prefeito participou do samba comandado pelo compositor Moacyr Luz, de 65 anos, e cantou clássicos, como "Foi um Rio que Passou em Minha Vida", de Paulinho da Viola.

Às vésperas do Réveillon, Eduardo Paes aproveita roda de samba no Centro do Rio

Crédito: Reprodução / Redes sociais

Em sua rede social, além de publicar dezenas de rodas de sambas que ocorreram neste sábado, Eduardo Paes também fez uma homenagem ao autor de "Cabô, Meu Pai". "Homenageando quem merece no Rio! Valeu, Moacyr. Nós, todos cariocas, te devemos muito!", escreveu o prefeito.

Últimos preparativos para o Réveillon

Eduardo Paes e Ronnie Costa acompanharam, no fim da manhã deste sábado, os últimos preparativos para a festa da virada de ano em Copacabana. A chegada de 2024 terá queima de fogos com duração de 12 minutos e será acompanhada por uma orquestra sinfônica. A expectativa da Riotur é de receber um 2,1 milhões de pessoas.

"Vai ser mais uma noite incrível. Temos certeza que não vai ter nem chuva e todos os cariocas, brasileiros e gringos estão convidados a vir para cá. Hotéis cheios, mas ainda tem algumas vaguinhas. Dá para todos virem ao Rio e curtirem o maior e melhor de todos os Réveillons", convocou o prefeito.



A festa terá uma um esquema especial de policiamento, com quase 3 mil PMs. A estrutura terá 61 torres de monitoramento posicionadas próximo ao espelho d'água, 800 grades, 150 detectores de metal e 15 lanternas do tipo holofote e câmeras de segurança com identificação facial. Serão 30 pontos de bloqueio, 15 linhas de revista e 15 pontos de interdição. O efetivo de agentes será 18% maior em comparação ao ano passado.

Serão dois palcos com shows, sendo um virado para o Leme e o outro para Copacabana. Em frente ao Hotel Copacabana Palace, terá shows de Ludmilla, Glória Groove, Nattan e Luísa Sonza. Já no Palco Samba, se apresentarão Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira e Belo.