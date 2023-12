Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, onde o menino foi sepultado - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 31/12/2023 17:10 | Atualizado 31/12/2023 17:11

Rio - O filho do miliciano Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pit, foi sepultado, na tarde deste domingo (31), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Oeste do Rio. O menino, de 9 anos, foi baleado na cabeça, nesta sexta-feira (29), durante o ataque a tiros que terminou com a morte do pai.



O menino chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paciência, de onde foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul. Ele ficou internado em estado gravíssimo até a madrugada deste sábado, quando não resistiu aos ferimentos e morreu.



Com a morte, subiu para 25 o número de crianças baleadas na Região Metropolitana do Rio, sendo 10 delas mortas e 15 feridas, segundo o Instituto Fogo Cruzado.

Pit era o miliciano apontado como um dos sucessores de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou na última segunda-feira (25). O ataque a tiros que feriu o menino aconteceu no local onde Pit se encontraria com outro miliciano, identificado como Leonel Patrício de Moura. Contudo, antes do encontro o paramilitar foi sequestrado, torturado e obrigado a levar os criminosos até o endereço marcado.



No local, Antônio Carlos aguardava dentro de um carro com o filho, quando foi assassinado a tiros, e o menino atingido na cabeça. O outro homem também foi morto a poucos metros do local.



Imagens obtidas pelo DIA mostram as diversas marcas de tiro no veículo branco e o corpo de Pit estirado no banco do motorista. No outro veículo, um Honda Fit, Leonel foi encontrado morto e com as mãos amarradas. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.