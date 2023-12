Fila de embarque para passageiros de cruzeiros atracados no Píer Mauá, neste domingo (31), véspera de Ano Novo - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 31/12/2023 16:33 | Atualizado 31/12/2023 16:53

Rio - Mais de 10 mil passageiros de cruzeiros atracados no Píer Mauá, na Zona Portuária, irão curtir a queima de fogos do Réveillon 2024 de Copacabana do mar. De acordo com a administradora do Cais do Porto, pelo menos três embarcações estão na cidade para acompanhar o espetáculo pirotécnico tradicional que, neste ano, deve ter pouco mais de 12 minutos de duração.



A empresária e professora universitária Samantha Fernandez, de 51 anos, foi uma das pessoas que escolheu assistir o show de luzes embarcada. Ela conta que, apesar de morar em Copacabana, decidiu estar no Cruzeiro MSC Seaview por conta da insegurança do evento na praia.



"Já fui vítima de assalto. O bairro está muito perigoso. Ano retrasado eu fui para a Praia de Copacabana, mas vi tanto arrastão que acabei desistindo e resolvi me privar e sair. Melhor assim", comentou a mulher. O cruzeiro Costa Fascinosa fará uma rota de sete dias, com parada prevista para Montevideo, no Uruguai.

É o mesmo passeio escolhido pelo casal de médicos de Barra Mansa, Região Sul Fluminense, Maurício Raffide, de 68, e Dulce Raffide, de 66. Eles decidiram embarcar no cruzeiro por influência da filha.

"Ela nos sugeriu e como nunca tínhamos feito um passeio assim, decidimos embarcar nessa aventura. A possibilidade de ver os fogos de alto mar deixam tudo ainda melhor. Vai ser uma experiência diferente para nós", comentou Dulce.



A embarcação Costa Fascinosa é uma das maiores atracadas na cidade do Rio para a virada do ano. A embarcação, que sai do Píer Mauá com destino à Praia de Copacabana às 20h, tem capacidade para mais de 3.700 passageiros. Além dela, outros dois cruzeiros estão parados na Zona Portuária e também devem desatracar para a queima de fogos: Seaview, da MSC, e Serenade Of The Seas, da Royal Caribbean.