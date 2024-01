Ludmilla faz show eletrizante e bota o público para sambar

Rio - A grande atração da noite, Ludmilla, agitou o público que lotou as areias de Copacabana com seus hits como "Café da Manhã" e "Maldivas" além de música dos premiado álbum "Numanice 2". A artista recebeu a esposa Brunna Gonçalves no palco e o show ainda contou com a participação da artista Gloria Groove em um dueto que incendiou a plateia.

