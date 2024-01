Público chegou cedo em Copacabana para garantir lugar na frente do palco - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 31/12/2023 19:28 | Atualizado 31/12/2023 20:08

Rio - O público lotou as areias da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para celebrar a chegada do Ano Novo. Ao longo da noite, a festa conta shows de DJ Tamy, Luísa Sonza e mais. Cariocas chegaram cedo para garantir um lugar na frente do palco e não perder nenhum detalhe.

O Reveillón mais famosos do Brasil conta com dois palcos e vários shows. No Palco Copacabana Palace, em frente ao tradicional hotel, DJ Tamy começou a comandar a festa às 17h30. Às 18h30 foi a vez de Luísa Sonza de fazer o público dançar muito. Ainda vai ter Gloria Groove às 20h15; Ludmilla, às 22h06; Natan, às 00h12; GRES Imperatriz Leopoldinense, às 02h07, e a DJ Tamy fecha a noite.



Já o Palco Samba, na altura da República do Peru, terá Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo, e Unidos do Viradouro.