Mulher foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres em aeronave do Corpo de BombeirosDivulgação/Hospital Estadual Alberto Torres

Publicado 02/01/2024 07:10

Rio - Uma mulher de 48 anos morreu, após ser resgatada de uma afogamento na Praia da Itaipuçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu no domingo (31), quando o local estava cheio de moradores e visitantes aproveitando o último dia do ano. A vítima, que não foi identificada, chegou a ser levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, na mesma região, mas não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Maricá foi acionado às 11h32 para a localidade conhecida como Peixão, e a mulher deu entrada na unidade de saúde às 12h54, em uma aeronave da corporação. A vítima sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias no local do afogamento de no Centro de Trauma do Hospital e todas foram revertidas pelas equipes de socorro e do Heat. Entretanto, ela não resistiu a uma quinta parada.

Segundo o Hospital Estadual Alberto Torres, este é o quinto caso de afogamento nas últimas semanas registrado na emergência e no Centro de Trauma da unidade. No dia de Natal, uma criança de 3 anos, vinda de Itaboraí, deu entrada após se afogar em uma piscina e chegou a ser reanimada pela equipe médica, mas não resistiu. Além dele, na última semana, um homem de 31 anos deu entrada no Heat, depois de bater com a cabeça ao mergulhar em uma praia de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele foi estabilizado, imobilizado, mas por conta daa graves fraturas na coluna, ficou paraplégico.

O Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos, também atende dezenas de pacientes nesta época do ano, por conta do aumento número de casos de afogamento e traumatismo por mergulho em águas rasas, com a chegada do verão e das férias escolares. No local, dois casos iguais à vítima de Cabo Frio foram registrados na unidade, que é referência no atendimento a pacientes de alta complexidade para nove municípios da região.

Resgates no Réveillon

Corpo de Bombeiros realizou mais de 300 resgates marítimos durante o Réveillon em todo o estado do Rio, com o maior número de ocorrências registrado em Cabo Frio, com 153 afogamento. Em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, onde mais de dois milhões de pessoas se reuniram para a tradicional festa da virada, foram feitos 63 salvamentos, segundo a corporação. Nas praias do Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, ambas na Zona Oeste, houve 11 casos em cada local, sem registros mais graves.