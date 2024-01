Diversas Vilas Olímpicas da cidade vão receber centenas de jovens para a colônia de férias - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/01/2024 08:05 | Atualizado 02/01/2024 08:06

Rio - As Vilas Olímpicas, o Parque Radical de Deodoro e o Parque Olímpico, na Zona Oeste, estão com inscrições abertas, a partir desta terça-feira (2), para as tradicionais colônias de férias de janeiro, que acontecerão entre os dias 16 e 26. Serão duas semanas de diversão e aprendizado para os jovens, com vôlei, futebol, modalidades aquáticas e outras atividades.

Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, o número de vagas será estabelecido de acordo com a demanda. Na edição das férias de julho, por exemplo, foram quase 6 mil participantes. Crianças entre 3 e 14 anos podem participar das atividades. Também serão disponibilizadas aulas para pessoas que estiverem fora dessa faixa etária, incluindo os responsáveis.

O secretário Municipal de Esportes, Guilherme Schleder, comentou sobre o programa. "As colônias de férias são sempre muito aguardadas. Como as vagas são limitadas, a recomendação é que se inscrevam nos primeiros dias para garantir a participação. É uma experiência única, com muita diversão não só para as crianças, mas também para adultos e idosos", afirma o secretário.



Para a inscrição de menores de 18 anos é necessário apresentar cópias do documento de identidade da criança e do responsável, além de um comprovante de residência. Os interessados devem procurar diretamente os equipamentos esportivos, onde são realizadas as inscrições, até o próximo dia 12.

Confira os endereços de todos os locais



Centro Esportivo Miécimo da Silva

Endereço: Rua Olinda Ellis, 470 – Campo Grande



CIAD – Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1997, 3º andar – Centro



Cidade das Crianças

Endereço: 1 Rodovia Rio- Santos Km 0 – Santa Cruz



GREIP – Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha

Endereço: Rua Santa Engrácia, s/n – Penha



Parque Machado de Assis

Endereço: Rua do Pinto, 100 – Santo Cristo



Parque Olímpico (Arena Carioca 2)

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 – Barra da Tijuca



Parque Radical de Deodoro

Endereço: Estrada Marechal Alencastro 1.357 – Ricardo de Albuquerque



Vila Olímpica Aldo Miccolis

Endereço: Rua Bento Gonçalves, 457 – Encantado



Vila Olímpica Artur da Távola

Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, s/n – Vila Isabel



Vila Olímpica Clara Nunes

Endereço: Rua Pedro Jório, 528 – Acari



Vila Olímpica da Gamboa

Endereço: Rua da União, s/n – Gamboa



Vila Olímpica da Mangueira

Endereço: Rua Santos Melo, 73 – Mangueira



Vila Olímpica de Ramos

Endereço: Av. Guanabara, s/n – Ramos



Vila Olímpica Dias Gomes

Endereço: Estrada do Camboatá, s/n – Deodoro



Vila Olímpica do Vidigal

Endereço: Av. Presidente João Goulart, s/n – Vidigal



Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro

Endereço: Rua Bidu Sayão, s/n°- Pedra de Guaratiba



Vila Olímpica Félix Miélli Venerando

Endereço: Rua Ururaí, s/n – Honório Gurgel



Vila Olímpica Ivanir de Mello

Endereço: Rua Aripuá, s/n°- Ricardo de Albuquerque



Vila Olímpica Jorginho da SOS

Endereço: Estrada do Itararé, 460 – Complexo do Alemão



Vila Olímpica Jornalista Ary de Carvalho

Endereço: Rua Paulino do Sacramento, s/n – Vila Kennedy



Vila Olímpica Mané Garrincha

Endereço: Rua Carlos Seixas, s/n – Caju



Vila Olímpica Mestre André

Endereço: Rua Marechal Falcão da Frota, 1.782 – Padre Miguel



Vila Olímpica Municipal Seu Amaro

Endereço: Rua Tancredo Neves, s/n – Maré



Vila Olímpica Nilton Santos

Endereço: Estrada do Rio Jequiá, s/n – Ilha do Governador



Vila Olímpica Oscar Schmidt

Endereço: Estrada do Matadouro, s/n – Santa Cruz



Vila Olímpica Polo Jardim Bangu

Endereço: Rua Roque Barbosa, s/n – Bangu



Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino

Endereço: Rua Cândido Benício, 2.973 – Jacarepaguá



Vila Olímpica Waldir Pereira

Endereço: Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 335 – Recreio