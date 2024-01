Nas imagens, o ladrão usa uma serra para tentar cortar os fios, mas acaba caindo - Reprodução

Publicado 02/01/2024 08:45 | Atualizado 02/01/2024 11:30

Rio - Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o momento em que um homem cai ao tentar furtar cabos de telefone, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. Na ação, que aconteceu durante o sábado (30), ele usa uma serra para cortar os cabos, se desequilibra entre os fios e cai.



No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito sobe em uma árvore e escala o poste. Na sequência, ele corta um dos fios e despenca de uma altura de três metros, gritando de dor. Com o impacto, o homem ficou deitado no chão até conseguir levantar e fugir. Toda a ação durou cerca de 3 minutos.



Ainda na Zona Norte, durante a virada do ano, um outro homem foi flagrado no alto de um sinal de trânsito tentando furtar cabos. Desta vez, o caso aconteceu na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel. Ainda na Zona Norte, durante a virada do ano, um outro homem foi flagrado no alto de um sinal de trânsito tentando furtar cabos. Desta vez, o caso aconteceu na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel.





Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para os casos acima e reiterou a importância do acionamento de uma viatura, de forma mais imediata possível, ao flagrar o cometimento dos crimes.

Em relação a segurança na região, a corporação disse ainda que o comando do 6° BPM (Tijuca) faz patrulhas na região com viaturas e motos com apoio das equipes do Bairro Presente, que atuam junto às unidades do programa Segurança Presente.



"Especificamente nos furtos de cabos, vale ressaltar que há pessoas envolvidos neste tipo de prática delituosa que, muitas vezes, estão em situação de vulnerabilidade, tornando seu contexto de instabilidade e reincidência muito mais amplo do que as ações conduzidas pelas forças policiais. Dentro desse cenário, o 6º BPM segue trabalhando também junto às delegacias de sua área de atuação para identificar e prender os praticantes de tais delitos", finalizou a PM.

Já a Polícia Civil ainda não respondeu.