Árvore cai em cima de táxi que passava pela Rua Barão de Mesquita, na TijucaReprodução

Publicado 02/01/2024 10:22 | Atualizado 02/01/2024 11:31

Rio - Uma árvore caiu, na noite deste sábado (30), e atingiu um táxi na Tijuca, Zona Norte do Rio. Além do motorista, o veículo, que ficou destruído, também estava com passageiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Às 20h25, o quartel da Tijuca foi acionado para atender a ocorrência, que aconteceu na Rua Barão de Mesquita, esquina com a Rua São Francisco Xavier. De acordo com moradores e comerciantes, a árvore cedeu devido a um vazamento de água que atinge diretamente o tronco.

Paulo Ricardo de Lemos é dono de uma loja que fica na frente de onde ocorreu o acidente. De acordo com ele, a porta do seu estabelecimento, que faz serviços em automóveis, está interditada e os carros não podem mais entrar. "Tem um vazamento de mais de 30 dias aqui e a Águas do Rio não consegue resolver. A água foi minando o tronco até que a árvore caiu. Agora, a porta da minha loja está interditada, por conta dos tapumes que colocaram para isolar", disse o comerciante, em entrevista ao DIA.

Obtidas pelo DIA, imagens mostram como o táxi ficou depois que a árvore caiu sobre o veículo. O teto e o vidro dianteiro ficaram destruídos.

Segundo a Comlurb, equipes estiveram no local para realizar os cortes no tronco e isolaram a área. Em nota, a Águas do Rio informou que "equipes operacionais irão atuar no reparo do vazamento de água após a remoção dos troncos". Além disso, a empresa disse que está em contato com o taxista para apurar o ocorrido.