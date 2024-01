Acidente na Rio-Santos deixou dois mortos no último dia 30 - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 02/01/2024 11:21 | Atualizado 02/01/2024 11:39

Rio - Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal em relação à Operação Ano Novo 2023, realizada entres os dias 29 e 1º, mostra que o número de mortes nas rodovias chegou a seis, o dobro de 2022, com três mortos durante esse mesmo período. Além das fatalidades, as autuações por condutor ou passageiro sem capacete também cresceram, chegando a 150, quase cinco vezes maior que o ano retrasado.De acordo com a PRF, foram registrados ainda 57 acidentes, sendo 42 com feridos; em 2022 foram 48 e 34 com vítimas. Entre as ocorrências recentes, duas foram registradas na região da Costa Verde no último dia 30. Na ocasião, um homem morreu e dois ficaram feridos depois que o carro em que eles estavam capotou, no km 531 da rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Perequê, em Angra dos Reis. O outro acidente ocorreu em Mangaratiba, com uma batida entre dois carros de passeio e uma motocicleta, que ficou destruída. O motociclista morreu no local.