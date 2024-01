Bombeiros durante buscas por jovem - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/01/2024 10:00

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas, na manhã desta terça-feira (2), pela jovem Andressa Rodrigues e França, de 23 anos, que desapareceu após entrar no mar na praia de Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos, na madrugada de segunda-feira (1°).

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados às 4h50 da madrugada do primeiro dia do ano e iniciaram as buscas por Andressa.

Para auxiliar nas buscas, a equipe conta com guarda-vidas, mergulhadores, helicópteros, drones e motos aquáticas.