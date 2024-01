-

Publicado 02/01/2024 07:50 | Atualizado 02/01/2024 08:07

Rio - Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus, na manhã desta terça-feira (2), causou a interdição de duas faixas e um enorme congestionamento na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro. O tempo de travessia chegou a 1h20.

O acidente ocorreu na altura do km 332, às 6h27, e a ocorrência foi atendida por funcionários da própria Ecoponte, responsável pela administração da via. Ainda não há informações sobre vítimas.

De acordo com a concessionária, duas faixas precisaram ser interditadas por conta da colisão, na altura da grande curva. Por volta das 6h50, o fluxo ficou lento e a travessia entre as cidades demorou 1h20 para ser concluída.

Os veículos já foram retirados do local e as faixas liberadas para o tráfego. Segundo a última atualização publicada pela EcoPonte, por meio das redes sociais, às 7h36 o tempo de travessia sentido Rio ainda apresentava lentidão, com a viagem durando cerca de 30 minutos.