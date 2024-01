Hugo Gross teve carros destruídos pela ex-mulher, Jéssica França Ferreira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/01/2024 10:27 | Atualizado 02/01/2024 15:29

Rio - A ex-mulher do ator Hugo Gross foi autuada em flagrante por quebrar o portão do condomínio do ex-marido em Vargem Pequena, na Zona Oeste. Após ser encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), Jéssica França Ferreira foi liberada nesta segunda-feira (1º). Ela será investigada pelo crime de dano denunciado pelo síndico. Apesar de a ex-mulher ter destruído seus carros, o ator preferiu não prestar queixa contra ela.

Funcionários do prédio e a mulher foram ouvidos na delegacia, mas ela não revelou o motivo do ataque durante o depoimento. O delegado Rodrigo de Barros, titular da distrital, afirmou que Hugo não presenciou a confusão no estacionamento e que não procurou a Polícia Civil.

Jéssica invadiu o condomínio mora na madrugada de segunda-feira (1º). Ela quebrou o portão do prédio e danificou três carros de Hugo, que também preside o Sindicato dos Artistas (Sated) e é membro da diretoria da Acadêmicos do Grande Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionado para uma ocorrência de dano a patrimônio particular e encontrou Jéssica detida pelo síndico e um funcionário do condomínio, que relataram a invasão e a destruição. Segundo o delegado Rodrigo de Barros, Jéssica derrubou o portão do condomínio com o próprio carro.

Em dezembro de 2016, Jéssica afirmou ter sido vítima de agressões de porteiros do prédio onde vivia com Hugo, em Curicica, também na Zona Oeste, a mando do ator. O ataque ocorreu quando ele teria mandado os funcionários do prédio a tirarem de lá à força, após ela ter ido ao local para buscar seus pertences. À época, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e o presidente do Sated contou que a mulher teria chamado o porteiro do condomínio, que é negro, de macaco e sujo, o que teria provocado a confusão.