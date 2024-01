Copacabana amanheceu com sol entre nuvens nesta terça-feira (2) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 02/01/2024 11:54 | Atualizado 02/01/2024 12:55

Rio - Dias típicos de verão, quentes e chuvosos, vão marcar a primeira semana do ano na cidade, de acordo com a previsão. Esta terça-feira (2) amanheceu nublada, com sol entre nuvens e, segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo deve permanecer fechado devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente.



Durante todo o dia, o céu vai variar de nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca isolada durante a tarde e a noite. Já as temperaturas estão em elevação e podem atingir 33°C. A mínima prevista para essa terça (2) é de 19°C.



Enquanto a chuva não chega, os cariocas e turistas aproveitam a praia. Durante a manhã, quando o sol apareceu entre nuvens, Copacabana já estava bastante movimentada. Confira imagens.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, nesta quarta-feira (3) deve se formar um sistema de baixa pressão no oceano, próximo à costa do estado, que manterá o tempo instável e com previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre 20°C e 35°C.



As pancadas serão moderadas, ocasionalmente fortes, de forma isolada durante a noite de quarta (3). A quantidade poderá passar de 6,4 mm/15min em pelo menos um ponto da cidade. Na quinta-feira (4) poderá chover a qualquer momento e os termômetros ficarão entre 22°C e 34°C.



A chuva volta a cair de forma fraca a moderada na sexta-feira (5), também a qualquer momento do dia. A quantidade poderá passar de 10 mm/h e 100 mm/24h em pelo menos um ponto da cidade. Já os termômetros entram em declínio e não devem atingir mais de 29°C. A mínima será de 20°C.



O panorama de instabilidade se mantém no sábado (6), quando ventos úmidos vindos do oceano devem influenciar o tempo na cidade. A previsão é de céu encoberto a nublado, além de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. A quantidade poderá passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade. A máxima prevista é de 30°C e a mínima de 19°C.

Sem chuva, prefeitura trabalha na desmontagem do Réveillon



Desde a madrugada desta terça-feira (2) a prefeitura começou a desmontar os palcos que receberam festas da virada na cidade. Em Copacabana, onde aconteceu o maior Réveillon, os agentes já retiraram parte dos tapumes utilizados no chão e da estrutura metálica instalada em frente ao Copacabana Palace.



A RioTur, responsável pela estruturação e produção do evento, informou que ainda não há previsão para o fim do trabalho de desmontagem dos palcos.