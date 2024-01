Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola, 10 munições, três rádios e grande quantidade de drogas - Divulgação / PMERJ

Publicado 02/01/2024 12:13 | Atualizado 02/01/2024 12:16

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam, na manhã desta terça-feira (2), quatro homens com armas e grande quantidade de drogas, no bairro de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento pela comunidade Massapê, quando identificaram um ponto de venda de drogas.

No local, a equipe do 15º BPM abordou os quatro suspeitos, que estavam com uma pistola calibre .40, uma granada, 10 munições, três rádios comunicadores e grande quantidade de drogas.

Os homens, que não tiveram a identidade revelada, foram levados para a 60ª DP (Duque de Caxias) e ficarão à disposição da Justiça.