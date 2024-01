Mulher fez ofensas racistas quando seguia para delegacia, após ser abordada por desordem em bar - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 02/01/2024 12:01

Rio - Uma mulher foi presa por injúria racial contra um sargento da Polícia Militar, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O crime aconteceu no último sábado (30), durante uma abordagem contra ela em um bar, no Centro da cidade. Além ter chamado o policial militar de "macaco", "negro de m****" e "crioulo", a acusada também desacatou os agentes e acabou detida em flagrante.

De acordo com a PM, equipes do 28º BPM (Volta Redonda) foram acionadas para uma ocorrência no estabelecimento onde a mulher estava provocando desordem. Os policiais então a levaram para prestar esclarecimentos na delegacia e, no caminho, ela atacou o militar com as ofensas racistas. Na 90ª DP (Barra Mansa), ela foi autuada por injúria racial e desacato. A pena para o crime é de reclusão de dois a cinco anos, além de multa.