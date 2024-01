Rua ficou alagada por conta do vazamento na tubulação de grande porte - Pedro Ivo/Agência O Dia

Rua ficou alagada por conta do vazamento na tubulação de grande portePedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 02/01/2024 12:39 | Atualizado 02/01/2024 14:20

Rio - Um vazamento em uma tubulação de água no Flamengo, na Zona Sul do Rio, causou a interdição da Rua Barão do Flamengo na manhã desta terça-feira (2).



Moradores da região foram surpreendidos com a rua alagada nesta manhã, na altura da Praia do Flamengo.



De acordo com o Centro de Operações Rio, funcionários da CET-Rio foram acionados para a ocorrência e orientam o trânsito na região. Por conta do vazamento, a via precisou ser totalmente interditada.

fotogaleria

Segundo a Águas do Rio, responsável pelo reparo, o vazamento ocorreu em uma tubulação de grande porte e foi identificado ainda durante a madrugada.



Equipes da concessionária foram mobilizadas e já encontram-se no local para atuar no reparo, que deve demorar a ser concluído. Até o início da tarde, os funcionários ainda não tinham identificado o local exato do vazamento.



O abastecimento precisou ser interrompido nos bairros do Catete, Flamengo e parte de Laranjeiras. Ainda de acordo com a Águas do Rio, o fornecimento para estas localidades ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão do serviço.



A concessionária orienta os clientes comerciais e residenciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, por meio de ligação gratuita e mensagens via WhatsApp. Segundo a Águas do Rio, responsável pelo reparo, o vazamento ocorreu em uma tubulação de grande porte e foi identificado ainda durante a madrugada.Equipes da concessionária foram mobilizadas e já encontram-se no local para atuar no reparo, que deve demorar a ser concluído. Até o início da tarde, os funcionários ainda não tinham identificado o local exato do vazamento.O abastecimento precisou ser interrompido nos bairros do Catete, Flamengo e parte de Laranjeiras. Ainda de acordo com a Águas do Rio, o fornecimento para estas localidades ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão do serviço.A concessionária orienta os clientes comerciais e residenciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, por meio de ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.

Vazamento na Zona Norte

Além disso, um outro vazamento, desta vez na Tijuca, na Zona Norte, causou a queda de uma árvore em cima de um táxi . Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Nesta ocorrência, a Águas do Rio informou que equipes operacionais irão atuar no reparo do vazamento de água após a remoção dos troncos, serviço que está sendo realizado neste momento pela Comlurb. A empresa está tentando contato com o taxista para apurar o ocorrido.