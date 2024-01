Bombeiros fazem buscas pela jovem desde a madrugada do dia 1º - Rede Social

Publicado 02/01/2024 12:28 | Atualizado 02/01/2024 13:16

Rio - Um corpo foi encontrado nesta terça-feira (2) na Praia de Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, durante as buscas por uma jovem que desapareceu no mar em Saquarema, na mesma região, durante a virada do ano.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas por Andressa Rodrigues e França, de 23 anos, acontecem desde a madrugada do dia 1º. O corpo encontrado ainda não foi identificado.

Na semana do Réveillon, a Marinha do Brasil havia emitido um alerta de ressaca de ondas de até 3 metros. Na noite da virada, o mar de Saquarema estava revolto e bandeiras vermelhas estavam instaladas pela praia.

Homem morre após cair no mar

Ainda no dia 1º, um homem morreu após se arrastado pelo mar na praia de Saquarema, próximo a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que ele ainda foi resgatado por guarda-vidas que realizaram manobras de ressuscitação, no entanto, ele não resistiu.