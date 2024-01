Foram interditados 11 bingos clandestinos em pleno funcionamento no interior de estabelecimentos comerciais, em diversos pontos de estado do Rio de Janeiro. - Divulgação

Publicado 02/01/2024 14:34

Rio - Policiais militares de diversos batalhões interditaram, entre os dias 26 e 29 de dezembro, 11 bingos clandestinos com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia. Ao todo, foram apreendidas 27 máquinas do tipo caça-níquel, R$ 221 em dinheiro, cartelas de bingo, máquinas de cartão e outros materiais do jogo do bicho na Operação Sossega Leão.



Os bingos funcionavam no interior de estabelecimentos comerciais, em diversos pontos do estado. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram levados para as delegacias de cada região, autuados no artigo 50 da Lei das Contravenções Penais e depois liberados. As máquinas foram apreendidas, periciadas e destruídas.

Confira os locais das apreensões:

Botafogo - Policiais do 2º BPM (Botafogo) apreenderam duas máquinas na Rua Voluntários da Pátria, 329.



São Cristóvão - Policiais do 4º BPM (São Cristóvão) apreenderam em dois endereços os seguintes materiais: um celular, uma impressora para jogo do bicho e R$ 42 em espécie na Rua General José Cristino -18 e quatro máquinas mais R$ 110 em espécie na Rua general Sampaio N° 71- Caju.



Centro - Policiais do 5º BPM (Gamboa) apreenderam três máquinas na Rua Leandro Martins, no Centro.



São Gonçalo - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam quatro máquinas na Rua Doutor Getúlio Vargas, 2.126, Barro Vermelho.



Realengo - Policiais do 14º BPM (Bangu) apreenderam seis máquinas na Rua Piraquara n° 764 – Realengo.



Maré - Policiais do 22º BPM (Maré) apreenderam três máquinas na Rua Avenida Guilherme Maxwell, em frente ao nº 250.



São Pedro da Aldeia - Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam quatro máquinas na Estrada dos Passageiros, Vinhanteiro – São Pedro da Aldeia.



Recreio dos Bandeirantes - Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam R$ 29 em espécie, um telefone celular, uma mini impressora e um caderno de anotação do jogo do bicho na Rua Maurício da Costa Faria.



Itaboraí - Policiais do 35º BPM (Itaboraí) apreenderam um tablet com aplicativo para apostas de jogo do bicho, uma mini impressora, um caderno de anotações de apostas e três canhotos de apostas realizadas.



Resende - Policiais do 37º BPM (Resende) apreenderam uma máquina, R$ 40, dois pules do jogo do bicho e um carregador de máquina do bicho na Avenida Renata Monteiro, em Porto Real.

Para denunciar a localização de bingos clandestinos, o Disque Denúncia garante o anonimato.



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ