Polícia Militar apreende fuzil, drogas e rádio comunicador em ação nos morros do Campinho e FubáDivulgação / Pmerj

Publicado 02/01/2024 13:54 | Atualizado 02/01/2024 13:55

Rio - Um suspeito foi morto e outro foi preso durante operação realizada pela Polícia Militar (PM) nos morros do Campinho e Fubá, em Cascadura, Zona Norte, na manhã desta terça-feira (2).

De acordo com a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram recebidos a tiros no Fubá e precisaram reagir. Durante o tiroteio, um suspeito foi atingido e não resistiu. Com ele foi apreendido um fuzil. Um outro homem foi preso portanto uma mochila com drogas, além de um rádio comunicador.



Já no morro do Campinho, os agentes apreenderam um fuzil e grande quantidade de drogas. As ocorrências foram registradas na 29ª DP (Madureira).

Nas redes sociais, moradores relataram que ouviram muitos tiros durante a madrugada.

"Muito cuidado ao sair de casa, o tiro tá comendo pelas bandas do Campinho. Todo o cuidado é pouco", comentou um internauta.

"É muito tiro, porrada e bomba desde a madrugada. Tem até caveirão aqui", relatou outro morador.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro Municipal de Saúde Mário Olinto de Oliveira e a Clínica da Família Carlos Nery da Costa Filho mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas.