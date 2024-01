Preso por tentativa de invasão a domicílio teve cortes na cabeça e orelha - Divulgação / Pmerj

Publicado 02/01/2024 13:52

Rio - Um homem com 14 anotações criminais foi preso, na madrugada desta terça-feira (2), após tentar invadir uma casa para cometer roubo, no bairro do Maracanã, Zona Norte da cidade. De acordo com a PM, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito na calçada da Rua São Francisco Xavier com um corte na cabeça e na orelha.

Segundo relatos dos moradores a polícia, a vítima, proprietária do imóvel, ouviu gritos de "pega, ladrão". Com isso, o criminoso se assustou e caiu do muro, na sequência foi imobilizado e apanhou dos vizinhos. Ele foi levado a UPA da Tijuca e depois encaminhado a 18ª DP (Praça da Bandeira).

O homem, que não teve a identidade revelada, foi autuado por violação de domicílio. Não havia mandado de prisão contra ele e nem foi encontrado algum material sob sua posse.