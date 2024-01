A estação de trem de Gramacho, na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 02/01/2024 12:56 | Atualizado 02/01/2024 13:08

Rio - A redução de R$ 0,30 nas passagem dos trens da SuperVia foi homologada, nesta terça-feira (2), pela Agência Reguladora de Transportes do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp). Com o reajuste, a passagem passa de R$ 7,40 a R$ 7,10 a partir do dia 2 de fevereiro.



A decisão pela redução da passagem é a primeira em 25 anos e se deu com base na inflação medida pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



“Sem dúvida, é um grande benefício para a população. São milhares de pessoas que se deslocam para o trabalho nos trens da Supervia e esta diferença de valor, quando somada, representa um alívio para muitas famílias. Acompanhamos atentamente esta questão das tarifas, entre outras atribuições da Agetransp, e seguimos a variação do IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi uma decisão unânime e isso só reforça o compromisso de todos os conselheiros com o trabalho da agência”, explica o presidente da Agetransp, Adolfo Konder, que foi o relator do processo.



O novo valor da passagem valerá apenas para o bilhete com tarifa "cheia". No caso dos usuários que pagam a tarifa social, através do Bilhete Único (BU) o preço segue nos mesmos R$ 5, uma vez que a passagem nessa modalidade já sofre redução.

Atualmente, para ter direito ao benefício da tarifa social é necessário estar cadastrado no Bilhete Único Intermunicipal e possuir renda mensal de até R$ 3.205,20.

Sem mudança nas barcas



Na mesma sessão onde foi decidida a redução, no último dia 21 de dezembro, a Agetransp também havia negado o reajuste de tarifas das barcas.



A concessionária CCR havia solicitar o aumento, mas a agência decidiu por manter a passagem do transporte nos R$ 7,70 atuais nas linhas Praça XV-Paquetá, Praça XV-Niterói e Praça XV-Cocotá. O mesmo vale para a linha Praça XV-Charitas, que hoje custa R$ 21.