Cavalos invadiram uma farmácia em Rio das Ostras - Reprodução

Publicado 02/01/2024 15:34 | Atualizado 02/01/2024 15:45

Rio das Ostras - Dois cavalos chamaram a atenção ao passear 'tranquilamente' pelas ruas de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, no sábado passado (30), com direito a uma 'voltinha' pelo comércio local. Em imagens de câmera de segurança, os animais entram em uma farmácia e assustam as funcionárias.



Antes da farmácia, no entanto, a dupla já havia sido flagrada em um momento íntimo, na porta de uma mercearia, quando foi expulsa por dois homens.



Procurada, a Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, informou que o Centro de Defesa Animal (CDA) não foi acionado para recolher os cavalos.



Ainda segundo a pasta, após o episódio, não houve mais registro dos animais.