Águas do Rio vai instalar medidores na rede de distribuição - Divulgação

Águas do Rio vai instalar medidores na rede de distribuição Divulgação

Publicado 03/01/2024 09:12

Nova Iguaçu - Quatro bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, podem ficar sem água nesta quinta-feira (4), devido à uma obra da Águas do Rio no município, para instalação de dois medidores de vazão na rede de distribuição. Segundo a concessionária, a previsão é de que a intervenção aconteça de 8h às 18h.

Durante a obra, o abastecimento será interrompido em Jardim Guandu, Lagoinha, Marapicu e Paraíso. A normalização do serviço vai ocorrer de forma gradativa, após o fim do trabalho. A empresa recomendou que os moradores dos bairros afetados pela obra reservem a água de cisternas e caixas d 'água para as atividades prioritárias até a regularização do sistema.

De acordo com a Águas do Rio, essa instalação deve auxiliar no monitoramento do volume de água que passa pela tubulação e ajudar no abastecimento mais estável no município.