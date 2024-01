Rio amanheceu com tempo instável e céu parcialmente nublado nesta quarta-feira (3) - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 03/01/2024 09:58

Rio - O tempo no Rio será nublado e com chances de pancadas de chuva até o próximo sábado (6), de acordo com a previsão. Segundo o Alerta Rio, as condições climáticas serão afetadas por um sistema de baixa pressão no oceano.

Nesta quarta-feira (3), a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva fraca em diversos locais. O esperado é que o tempo continue neste padrão ao longo do dia e o calor persista, com temperaturas variando entre 21°C e 34°C.



Apesar do tempo meio preguiçoso nesta manhã, muitos aproveitaram para realizar atividades físicas na Praia do Flamengo, na Zona Sul, e curtir o sempre esplendoroso visual da enseada da Baía de Guanabara e do morro do Pão de Açúcar.