Caso foi registrado na Deam de Niterói, localizada no prédio da 76ª DP (Niterói) - Reprodução

Publicado 03/01/2024 09:47 | Atualizado 03/01/2024 11:49

Rio - Uma mulher foi agredida e mantida em cárcere privado pelo ex-marido em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu nesta terça-feira (2). O homem invadiu a casa da vítima, na Rua Joaquim Távora, em Icaraí, com uma faca e a fez refém.

Segundo informações preliminares, o agressor ameaçava a mulher de morte caso ela pedisse socorro. A vítima foi resgatada após conseguir entrar em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói pelo celular.



Após o chamado, guardas municipais e agentes do Segurança Presente foram acionados, mas tiveram dificuldades de chegar até a residência, próxima à comunidade do Cavalão, área dominada por criminosos do Comando Vermelho (CV).



A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência. De acordo com a corporação, o homem conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Após ser resgatada, a mulher foi conduzida até a Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam), onde o caso foi registrado.