Processo de escoramento da fachada está em andamentoArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 03/01/2024 11:38 | Atualizado 03/01/2024 11:41

imóvel desabou. Segundo a prefeitura, o processo de escoramento do casarão já foi finalizado, não havendo mais riscos no local. A passagem será liberada com segurança após uma vistoria, que está prevista para os próximos dias. Rio - Interditada há quase três meses, a Travessa do Comércio, no Centro do Rio, deve ser liberada ainda esta semana. A via está fechada desde outubro do ano passado quando um. Segundo a prefeitura, odo casarão já foi finalizado, não havendo mais riscos no local. A passagem será liberada com segurança após uma vistoria, que está prevista para os próximos dias.

Inicialmente, a subprefeitura do Centro explicou que a retirada dos escombros e o escoramento da fachada do imóvel eram de responsabilidade do proprietário. No entanto, a contratação dos serviços não foi providenciada com a urgência solicitada.

equipe da Rio Urbe iria ao local para eliminar novos riscos e desobstruir a travessa. Procurada, a instituição informou que não é responsável por esse tipo de serviço, uma vez que o imóvel é de propriedade particular. No entanto, atuaria no escoramento para liberar a via. No último dia 8 de novembro, a subprefeitura do Centro chegou a dizer que umae desobstruir a travessa. Procurada, a instituição informou que, uma vez que o imóvel é de propriedade particular. No entanto, atuaria no escoramento para liberar a via.

Desabamento

O incidente ocorreu no segundo andar de um casarão, localizado na Travessa do Comércio, nº 19. A casa estava fechada e um segurança morava e tomava conta do local. Edimir da Silva Medeiros contou que já havia alertado aos responsáveis diversas vezes sobre uma árvore na parede que ameaça a estrutura.

O imóvel que faz parte do Arco dos Teles, área que compõe a história da capital, é tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico Nacional (Iphan). A Travessa do Comércio, que surgiu por volta de 1740, é um dos locais da cidade que remete ao Rio Colonial com detalhes e traços arquitetônicos da época.

A região é reconhecida pelos sobrados que sobreviveram, as calçadas de pedra e a rua de paralelepípedo. No local, pode-se encontrar uma variedade de restaurantes e bares.