Rio Muriaé, em Itaperuna, corre risco de transbordar - Reprodução / TV Globo

Rio Muriaé, em Itaperuna, corre risco de transbordarReprodução / TV Globo

Publicado 03/01/2024 11:40

Rio - Com o aumento do volume das chuvas nos últimos dias, o Rio Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, está com alto risco de transbordar. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o estágio é de alerta máximo para a iminência de transbordamento.

Nesta terça-feira (2), o Inea divulgou que houve uma subida de nível acima do normal no Muriaé, próximo ao Parque Industrial, cujo a cota de inundação é de quatro metros. O instituto também alertou, nesta quarta-feira (3), que o rio está perto de transbordar na localidade Cidade Nova, região que recebe alerta constantemente.

Um fator fundamental para que seja feito o acompanhamento do risco de alagamentos na cidade é a régua de medição do volume do rio, que banha os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O sistema de controle é feito pelo Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, monitora esporadicamente a régua e informa a situação à Defesa Civil.

Para emergências, o cidadão deve ligar para o número 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Civil Municipal) ou 193 (Corpo de Bombeiros). O morador também pode se cadastrar no serviço de alerta por SMS, pelo número 40199.

Além de Itaperuna, o transbordamento do rio também pode afetar os municípios de Italva e Laje do Muriaé. Procurada, a Defesa Civil de Itaperuna ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.