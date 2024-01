Túnel Marcello Alencar e Túnel Rio 450 serão fechados para receber manutenção anual - Cléber Mendes / Agência O Dia

Túnel Marcello Alencar e Túnel Rio 450 serão fechados para receber manutenção anualCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 03/01/2024 11:45

Rio - Os túneis subterrâneos do Porto Maravilha, na Zona Portuária do Rio, passarão por manutenção anual programada nos jato-ventiladores e no sistema de iluminação. Com isso, as galerias serão fechadas das 22h às 5h, até o dia 7 de fevereiro.

O primeiro a ser interditado será o Túnel Marcello Alencar. A galeria no sentido Zona Sul receberá os serviços entre os dias 3 e 17 de janeiro. Após a intervenção, o corredor do túnel no sentido Avenida Brasil será fechado do dia 18 de janeiro até 1º de fevereiro.

Por último, o Túnel Rio 450, que faz a integração dos bairros do Centro e da Saúde, ficará inacessível entre os dias 2 e 7 de fevereiro para a manutenção.

Confira o cronograma:

Túnel Marcello Alencar – Galeria sentido Zona Sul: de 3 a 17/1, todos os dias das 22h às 5h

Túnel Marcello Alencar – Galeria sentido Avenida Brasil: de 18/1 a 1º/2, todos os dias das 22h às 5h

Túnel Rio 450 – de 2 a 7/2, todos os dias das 22h às 5h