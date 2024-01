Planetário programou diversas atividades para as férias da garotada - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 03/01/2024 13:00

Rio - O Museu do Universo reabre neste sábado (6), às 10h, após fechamento temporário, para manutenção das instalações. A reabertura irá trazer sessões extras de filmes sobre astronomia, novas exposições de fotografias e luais todas as quartas-feiras, a partir do próximo dia 10, na Praça dos Telescópios sempre às 19h.

"No Verão, podemos ver com mais clareza uma região linda do céu, como a constelação de Órion com as Três Marias, a constelação do Touro e a galáxia Anã do Cão Maior. E nossos astrônomos darão todas as explicações sobre elas para a criançada", explicou Leandro Guedes, diretor de Astronomia do Planetário do Rio.

Durante esta estação, o Planetário também contará com espetáculos promovidos pela companhia teatral Papa Vento e oficinas de educação ambiental do Ecofuture. Os visitantes ainda terão acesso à sessão especial de “O Céu do Rio de Janeiro”, no sábado (6), às 18h, com o astrônomo Wailã Cruz.



Em 2023, o espaço recebeu mais de 155 mil visitantes e, entre eles, 891 estudantes de escolas das redes pública e privada. “No fim de ano, aproveitamos para reformar a cúpula do Museu do Universo. Agora, nas férias, estamos preparando uma programação especial para que toda família possa se divertir e ampliar o seu conhecimento não apenas de astronomia na nossa nave da ciência e da diversão”, afirma o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



Os ingressos para o Museu do Universo custam R$20 e R$40 (Museu do Universo + Sessão de Cúpula) e podem ser adquiridos online ou na bilheteria.