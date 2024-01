Crimes ambientais representam 25% das denúncias recebidas pelo serviço em 2023 - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 03/01/2024 13:18

Rio - O programa Linha Verde do Disque Denúncia, exclusivo para informações sobre crimes ambientais, recebeu 18.883 denúncias em todo o estado do Rio de Janeiro em 2023. Isto representa cerca de 25% de todas as informações recebidas pelo serviço no ano.

Somente na cidade do Rio, foram 9.732 informações, que são repassadas pela população de forma anônima. A maioria delas em bairros da Zona Oeste, como Campo Grande, Jacarepaguá, Guaratiba, Santa Cruz e Realengo, que somaram 2.300 queixas.

O mês de agosto foi o que recebeu o maior número de denúncias, com 1.906. Já fevereiro, foi o de menor demanda, com apenas 1.272. Os tipos de assuntos mais denunciados foram os de maus tratos contra animais, com 11.593, seguido por poluição do ar (1.612), extração irregular de árvores (1.475), guarda e comércio de animais silvestres (1.273) e desmatamento florestal (1.101).

Através delas, o Comando de Polícia Ambiental (CPam), principal parceiro do programa, conseguiu identificar mais de 616 mil metros quadrados de área degradada e resgataram cerca de 500 animais silvestres de cativeiro sem as licenças ambientais necessárias. Além disso, 152 gaiolas, 315 balões, 120 buchas e 109 fogos de artifício, entre outros materiais, foram apreendidos.

O programa informa, também, que houve um aumento significativo de denúncias relativas ao uso de linhas chilenas/cerol, que não entram nesse acumulado do ano. Em 2023, foram 604 informações recebidas sobre isso, 74% maior em relação a 2022, que teve 347 queixas.

A população pode ajudar o Linha Verde denunciando crimes ambientais de forma anônima por telefone, em 0300-253-1177 ou (21) 2253-1177, ou através do aplicativo Disque Denúncia RJ.