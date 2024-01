Um fuzil, drogas e duas granadas foram apreendidas - Divulgação

Publicado 03/01/2024 12:23

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem nesta quarta-feira (3) com um fuzil, drogas e duas granadas na comunidade da Hortinha, no bairro Tenente Jardim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a corporação, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) encontraram o suspeito após receberem informações de homens armados no alto da comunidade. A ocorrência ainda está em andamento.