Drones serão utilizados para acelerar o replantio em áreas de reflorestamentoDivulgação

Publicado 05/01/2024 09:47 | Atualizado 05/01/2024 12:39

Rio - A Prefeitura do Rio vai iniciar, nesta sexta-feira (5), um projeto com drones semeadores em áreas de reflorestamento, para amenizar os impactos das ondas de calor. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Clima (SMAC), iniciativa pretende acelerar replantio nas áreas verdes do município.

Nesta sexta-feira, haverá uma demonstração no Parque Maciço da Preguiça, na Zona Sul, às 14h, que contará com a presença do prefeito Eduardo Paes e da secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula. No local, o drone será usado no plantio de espécies nativas, dando mais velocidade ao reflorestamento.

Tainá de Paula lembra que os drones serão utilizados apenas em locais que o agente de reflorestamento não consiga chegar, como valões e encostas. "A ideia não é, de maneira nenhuma, desligar algum funcionário ou desmerecer o programa Refloresta Rio. Nosso objetivo é atingir territórios que os agentes ambientais não possuem acesso", disse a secretária.

Realizada por uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a startup Morfo, a iniciativa com os equipamentos será levada para diversos pontos da cidade, começando pela Floresta Posse, em Campo Grande, na Zona Oeste.