Criminosos foram autuados em flagrante por roubo majorado com restrição de liberdade da vítimaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 05/01/2024 11:20 | Atualizado 05/01/2024 13:06

Rio - Um militar da reserva da Marinha do Brasil foi resgatado por policiais militares, nesta quinta-feira (4), após ser levado por criminosos, ao ter o veículo roubado. O crime aconteceu na Rua Siqueira Campos, no bairro de Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e os bandidos envolvidos no sequestro da vítima acabaram presos.

Segundo a Polícia Militar, o 12º BPM (Niterói) foi acionado para uma ocorrência de roubo de carro com uma vítima dentro e realizaram um cerco aos bandidos. Os PMs libertaram o militar e prenderam quatro criminosos. Uma pistola, um revólver, munições, bloqueador de sinal e quatro celulares foram apreendidos. Eles foram autuados em flagrante por roubo majorado com restrição de liberdade da vítima na 76ª DP (Niterói). O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha se solidarizou com a vítima, que não sofreu ferimentos.