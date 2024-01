Concurso 2672 da Mega-Sena foi realizado no sábado, 6 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 07/01/2024 08:12

O concurso 2672 da Mega-Sena sorteou o prêmio de R$ 6.480.136,97 no sábado, 6, e um apostador do Rio de Janeiro acertou todos os seis números. As dezenas sorteadas foram 10-13-20-40-43-56. De acordo com a Caixa, o vencedor saiu de um Bolão feito na Loterica Adeus Padrão, em Campo Grande, bairro da Zona Oeste.

Outros 22 apostadores receberam R$ 88.421,09 da Quina, enquanto 2.413 conseguiram R$ 1.151,65 na Quadra. O sorteio foi realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook da Caixa.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 9, com prêmio avaliado em R$ 3 milhões. As apostas podem nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Como jogar



A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).