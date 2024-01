Uma faixa da Av. Francisco Bicalho precisou ser interditada para o trabalho das equipes - Divulgação / COR

Uma faixa da Av. Francisco Bicalho precisou ser interditada para o trabalho das equipesDivulgação / COR

Publicado 07/01/2024 09:25 | Atualizado 07/01/2024 12:31

Rio - Um homem ainda não identificado foi atropelado por um carro, na manhã deste domingo (7), na Avenida Francisco Bicalho, em Santo Cristo, na Zona Central. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave.

Às 6h40, o quartel Central foi acionado para o socorro. O homem foi atingido próximo da subida do Viaduto do Gasômetro, no sentido Avenida Brasil.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da pista central precisou ser interditada para o trabalho das equipes. O trânsito ficou lento na região e o COR recomendou que os motoristas evitem o local.

Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada e os policiais isolaram a área.