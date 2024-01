Corpo de Bombeiros vistoriou três camarotes; camarote do King foi interditado - Divulgação

Publicado 08/01/2024 07:46 | Atualizado 08/01/2024 08:11

Rio - O Corpo de Bombeiros interditou parcialmente, neste domingo (7), o camarote do King durante os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Segundo a corporação, o funcionamento foi vetado por conta de um show no espaço interno.

pista da Marquês de Sapucaí foi liberada para a realização dos ensaios técnicos das escolas de samba que começaram no sábado (6), no entanto, os camarotes não estavam autorizados. Ao todo, três camarotes foram vistoriados. O objetivo era verificar se os espaços estavam funcionando dentro das regras estabelecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, apara a realização dos ensaios técnicos das escolas de samba que começaram no sábado (6), no entanto, os camarotes não estavam autorizados.

A corporação informou que vai notificar o Ministério Público, a Riotur, a Polícia Militar e a Delegacia de Polícia Civil da área sobre o ocorrido.



Os foliões assistiram gratuitamente às agremiações da Série Ouro que abriram alas no sábado (6), com a União do Parque Acari, Arranco do Engenho de Dentro, Império da Tijuca e Estácio de Sá. Já no domingo (7), foi a vez do Grupo Especial, e o Porto da Pedra e Mocidade se apresentaram no Sambódromo. No próximo domingo (14), a Portela e Unidos da Tijuca irão ensaiar.