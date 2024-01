Karla da Silva foi morta com três tiros no rosto - Reprodução

Karla da Silva foi morta com três tiros no rostoReprodução

Publicado 08/01/2024 10:08 | Atualizado 08/01/2024 11:20

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem de 21 anos em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Karla da Silva foi morta com três tiros no rosto e seu corpo foi encontrado no último dia 31 na Estrada Rio D'ouro.

De acordo com familiares, a jovem saiu no dia anterior para encontrar os amigos e posteriormente foi encontrada morta. A Polícia Militar informou que agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais confirmaram o fato e isolaram o local para realização da perícia.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diligências estão em andamento para identificar o autor e motivação do crime.